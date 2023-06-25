Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Uğur'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten Koca şu ifadeleri kullandı:

"Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum."