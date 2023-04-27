Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki toplu açılış töreninde kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunu hakkında bilgi veren Koca, “Cumhurbaşkanımızla görüştüm size selamı var” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle; Konyamız ev sahipliği yaptığı herkese ev sahipliği yapmış nadide bir şehirdir. Konyamız için ne yapsak azdır. Türkiye son 21 yılın hesabını yaparak yarınına karar verecek. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Sağlık sisteminden nüfusuna tamamına yakını faydalanıyor. İnsanımız sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin ayrı doktoru var.
- Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarihi gün
- "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular 28 bin 795'e ulaştı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Milletimiz 14 Mayıs 2023 seçimlerinde sandığa tarihi bir bilinçle gidecek
- Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolunun temeli atıldı
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına ilişkin açıklama
- Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var!