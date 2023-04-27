Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki toplu açılış töreninde kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunu hakkında bilgi veren Koca, "Cumhurbaşkanımızla görüştüm size selamı var" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle; Konyamız ev sahipliği yaptığı herkese ev sahipliği yapmış nadide bir şehirdir. Konyamız için ne yapsak azdır. Türkiye son 21 yılın hesabını yaparak yarınına karar verecek. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Sağlık sisteminden nüfusuna tamamına yakını faydalanıyor. İnsanımız sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin ayrı doktoru var.