Bakan Koca'dan öğrencilere tebrik
Kaynak: IHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp Fakültesini tercih eden öğrencileri tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp Fakültesini tercih eden öğrencileri tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "YKS Türkiye birincisiyle ikincisi Tıp Fakültesine yerleşti. Geçen yıl ilk 10'a giren 2 kişi tıp fakültesini seçerken, bu yıl, ilk onda yer alan 5 kişi tıbbı seçti. İlk 100'e girenler içinde tıbbı tercihte geçen yıla göre 29 kişiden 38 kişiye artış oldu. Arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
YKS Türkiye birincisiyle ikincisi Tıp Fakültesine yerleşti. Geçen yıl ilk 10'a giren 2 kişi tıp fakültesini seçerken, bu yıl, ilk onda yer alan 5 kişi tıbbı seçti. İlk 100'e girenler içinde tıbbı tercihte geçen yıla göre 29 kişiden 38 kişiye artış oldu. Arkadaşlarımızı...— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2023
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