Bakan Koca'dan müjde: Ayağınız kapıda olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 14.00-20.00 arası sokağa çıkacak olan 18 yaş altı çocuklara, "Sevgili gençler. Bir ayağınız kapıda olsun, saat 14.00'a 5 var." mesajını verdi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, amcalar ve teyzeler sabrınız için gözlerinizden öpüyor. Ama uzaktan! Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin. Çok sevgiler. Annelerle babalara özverileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
AYAĞINIZ KAPIDA OLSUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 14.00-20.00 arası sokağa çıkacak olan 18 yaş altı çocuklara, "Sevgili gençler. Bir ayağınız kapıda olsun, saat 14.00’a 5 var." mesajını verdi.
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