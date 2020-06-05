Bakan Koca'dan müjde: Ayağınız kapıda olsun

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, amcalar ve teyzeler sabrınız için gözlerinizden öpüyor. Ama uzaktan! Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin. Çok sevgiler. Annelerle babalara özverileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

AYAĞINIZ KAPIDA OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 14.00-20.00 arası sokağa çıkacak olan 18 yaş altı çocuklara, "Sevgili gençler. Bir ayağınız kapıda olsun, saat 14.00’a 5 var." mesajını verdi.