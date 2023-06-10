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Bakan Koca'dan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açıklama
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10 Haziran 2023 Cumartesi 17:29:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 17:29:00

Bakan Koca'dan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Elmadağ'daki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin, "İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Beş can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. 5 can kaybı dışında yaralımız bulunmamaktadır. Allah benzer kazalardan korusun."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Ankara Elmadağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.<br><br>İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 9 dakika sonra ulaşmış; toplam 4 ambulans, 2 UMKE timi ile 18 sağlık personeli...</p>&mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : bakan koca mke elmadağ patlama
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