Bakan Koca'dan flaş maske paylaşımı!

Bakan Koca'dan maske açıklaması: Başka pek çok konuyu ele alacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

"SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!"