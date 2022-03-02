Bakan Koca'dan flaş maske paylaşımı!

Bakan Koca'dan maske açıklaması: Başka pek çok konuyu ele alacağız
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle:
"SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!"
SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu! pic.twitter.com/O9XMqQcJhq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022
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