Bakan Koca'dan flaş maske paylaşımı!

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02 Mart 2022 Çarşamba 13:05:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 13:22:00

Bakan Koca'dan maske açıklaması: Başka pek çok konuyu ele alacağız

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

"SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!"

Etiketler : KORONA MASKE BAKAN KOCA
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