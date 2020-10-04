Bakan Koca'dan koronavirüs için Taner Ölmez'li yeni kamu spotu
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir kamu spotu yayınladı.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.
Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek, şunları kaydetti.
"Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."
Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. pic.twitter.com/qk1j4mIkxG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2020
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