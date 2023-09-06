Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: "Eski günler geçti"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantı Eris üzerinden sosyal medyada üretilen dezenformasyon içerikli haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, Eris varyantının Omicron'dan daha ölümcül olmadığını vurgulayarak, bu varyanta Türkiye'de rastlanmadığını belirtti. Bakan Koca ayrıca yeni bir pandemi riskine de değinerek "Eski günler geride kaldı." dedi.
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüsün yeni varyantı Eris ve pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Dün bir gazeteci arkadaşımızın Covid konulu sorusu üzerine AÇIKLAMA yaptım: Türkiye'de Eris varyantına bağlı vaka şu ana kadar görülmedi. Şu an görülen hiçbir yeni varyantın virülansı yani hasta etme gücü ise Omicron'dan daha yüksek değil. Endişeye mahal yok. Eski günler geçti.
Dün bir gazeteci arkadaşımızın Covid konulu sorusu üzerine AÇIKLAMA yaptım: Türkiye'de Eris varyantına bağlı vaka şu ana kadar görülmedi. Şu an görülen hiçbir yeni varyantın virülansı yani hasta etme gücü ise Omicron'dan daha yüksek değil. Endişeye mahal yok. Eski günler geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2023
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