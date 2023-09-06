Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: "Eski günler geçti"

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüsün yeni varyantı Eris ve pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dün bir gazeteci arkadaşımızın Covid konulu sorusu üzerine AÇIKLAMA yaptım: Türkiye'de Eris varyantına bağlı vaka şu ana kadar görülmedi. Şu an görülen hiçbir yeni varyantın virülansı yani hasta etme gücü ise Omicron'dan daha yüksek değil. Endişeye mahal yok. Eski günler geçti.