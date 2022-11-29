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29 Kasım 2022 Salı 19:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 19:30:00

Bakan Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının artmadığını açıkladı.

Dünyada artan koronavirüs vakaları endişeye neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da artan vakaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Vakaların artmadığını iddia eden Koca şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler."

Etiketler : vaka sayıları koronavirüs sağlık bakanı
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