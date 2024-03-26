VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan 'terörle mücadele' mesajı: Onlara dünyayı dar edeceğiz!
Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
Akşener'den Özel'e yaylım ateşi: Yan gel Osman!
Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
''Bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar''
Ömer Çelik Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarısını kınadı
26 Mart 2024 Salı 21:17:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 21:17:00

Bakan Koca'dan Kadir İnanır açıklaması

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" dedi.

Oyuncu Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde 24 Mart Pazar günü rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

"ENTÜBE DURUMDAN ÇIKARILAMAMIŞTIR"

Bakan Koca, şunları belirtti:

"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır.

Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Etiketler : Fahrettin Koca Kadir İnanır sağlık durumu
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX