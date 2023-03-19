Bakan Koca'dan ishal salgını iddialarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca isnal salgını iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca'dan ishal salgını iddialarıyla ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetleri ve halk sağlığı tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. Bölgede salgın hastalığa işaret eden bir durum kesinlikle yoktur." dedi.
İSHAL SALGINI İDDİASI HAKKINDA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2023
KAMUOYUNA KANITLI AÇIKLAMA
Bugün bazı basın yayın organlarında kendisini İskenderun Sahra Hastanesi başhekimi olarak tanıtan şahsın, bölgede salgın hastalık olduğuna yönelik açıklamalar yapması üzerine kamuoyunun doğrulara sadık şekilde tekrar... https://t.co/KnU2DDNQZb
- Bakan Koca'dan ishal salgını iddialarına ilişkin açıklama
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