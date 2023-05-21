Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 14 Mayıs seçimlerine ilişkin gönderme

Hatay Defne Devlet Hastanesi'ni gezen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 60 günde tamamlanacak dediği Defne Devlet Hastanesi ile ilgili müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesaj yayımlayan Bakan Koca; "'Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Mansur Yavaş'a "Bu arada aramızda kalsın başkanım kazanıyoruz. Bunu gençler bilsin" sözlerine gönderme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

"Bu arada aramızda kalsın" Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz. pic.twitter.com/4KYdyIPAiF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2023

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 12 Mayıs'ta gençlere ilk turda oy kullanma çağrısı yapıp 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek, "Aramızda kalsın, kazanıyoruz!" demişlerdi.

BAŞKAN ERDOĞAN 2 BUÇUK MİLYON FARK ATTI

Muhalefet seçimden günler önce kazanıyoruz nidaları atarken 14 Mayıs seçiminin birinci turunu yüzde 49,52 oy oranıyla Başkan Erdoğan kazanmıştı.

BAKAN KOCA, AÇILIŞI BUGÜN YAPILACAK DEFNE DEVLET HASTANESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilecek 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

BUGÜN AÇILIYOR

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay olmuştu. Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.