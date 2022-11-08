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08 Kasım 2022 Salı 19:06:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 19:06:00

Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı: Koronavirüs vakalarında artış olabilir

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele için risk grubundakilerin aralık, ocak aylarına hazır olmaları amacıyla hatırlatma dozlarını yaptırmalarını önerdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Koca yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) vakaları ile ilgili uyarıda bulundu. Endişelenecek bir durum olmadığının altını çizerek risk gruplarına aşı çağrısı yaptı.

Koca, "Aralık ayında koronavirüs vakalarında artış olabilir ama Kovid korkusuyla yaşamayalım" dedi.

Salgının giderek azaldığını ifade eden Koca, vatandaşlara hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalarını önerdi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs
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