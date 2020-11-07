  • BIST
    1191.96
  • Dolar
    8,5205
  • Euro
    10,1435
  • Altın
    534,8240
İstanbul
12 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret
Putin ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi
AP: Joe Biden ABD'nin 46.başkanı oldu
Bakan Koca: Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 bini geçti
Dünyanın ilk 6G test uydusu başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı
Brexit süreci sürüyor
Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü
91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin taburcu oldu
Başkan Erdoğan: inşallah zafere yaklaşıyoruz
Kandil'in iletişim ağı kesildi!
Ekibi, Trump için 6 eyalette oylarla ilgili dava açtı
Meclis Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki
"Ödemeler bugün başlıyor"
Azerbaycan 16 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı
FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., Ankara'da sahte kimlikle yakalandı
111 terörist etkisiz hale getirildi
Onlar teröristlerin korkulu rüyası
Haydut Ermenistan bozguna uğradı
Danışmanları brifing verdi: Sonuçların değişmesi zor
Biden seçimlerle ilgili konuştu: 300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz
Trump'tan Biden açıklaması: Daha yeni başlıyor
Başkan Erdoğan imzaladı... MB Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi... Ulusal muhafızlar sokaklara indi
07 Kasım 2020 Cumartesi 20:18:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 20:18:00

Bakan Koca'dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin yöneticileriyle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yöneticilerle hasta yükümüzü, salgın hastalığa karşı tedavi yöntemlerimizi, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi
Sosyal medya Hazal Türesan'ın pozlarını konuşuyor

Sosyal medya Hazal Türesan'ın pozlarını konuşuyor
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
Nişanlandılar!

Nişanlandılar!
Emrah'tan Ferhat Göçer'e Yüksel Baltacı ile yeniden yorumladığı şarkı için telif jesti

Emrah'tan Ferhat Göçer'e Yüksel Baltacı ile yeniden yorumladığı şarkı için telif jesti
Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Hande Ataizi: Konuşacak zaman değil

Hande Ataizi: Konuşacak zaman değil
Kalbimden şişlendim

Kalbimden şişlendim
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den 'parti' tepkisi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den 'parti' tepkisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER