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09 Ocak 2024 Salı 12:58:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 12:58:00

Bakan Koca'dan Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Cami imamı Galip Usta'nın halen yoğun bakımda olduğunu, yarın servise çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya platformundan dün bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem'in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor.

İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekanı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum.

Etiketler : fahrettin koca fatih camii galip usta bilal erdem sağlık durumu
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