Bakan Koca'dan flaş açıklama: Martla bugün arasında büyük fark var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınının başladığı zaman ile bugün arasındaki hastaneye yatan hastalarla ilgili oranları açıkladı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada vaka sayılarının yakın olduğu mart ile bugün arasından farkın büyük olduğunu söyledi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “VAKA SAYILARININ YAKIN OLDUĞU MARTLA BUGÜN ARASINDAKİ FARK BÜYÜK. Martta vakaların %23’ünün hastaneye yatması gerekiyordu. Bugün vakaların %2,31’i hastaneye yatıyor. Servis, yoğun bakım ve entübasyon hasta yoğunluğumuz yok. Erken tanı ve tedavideki yenilikler iyi sonuç verdi.”
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