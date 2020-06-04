Bakan Koca'dan flaş açıklama: Martla bugün arasında büyük fark var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada vaka sayılarının yakın olduğu mart ile bugün arasından farkın büyük olduğunu söyledi.



Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “VAKA SAYILARININ YAKIN OLDUĞU MARTLA BUGÜN ARASINDAKİ FARK BÜYÜK. Martta vakaların %23’ünün hastaneye yatması gerekiyordu. Bugün vakaların %2,31’i hastaneye yatıyor. Servis, yoğun bakım ve entübasyon hasta yoğunluğumuz yok. Erken tanı ve tedavideki yenilikler iyi sonuç verdi.”