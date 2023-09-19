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Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: "Endişe edilecek bir şey yok"
19 Eylül 2023 Salı 21:19:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 21:19:00

Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: "Endişe edilecek bir şey yok"

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Eris varyantının halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra Türkiye'de de sınırlı sayıda vakada görüldüğünü belirterek, "Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün salgının başından beri sürekli mutasyona uğradığını belirtti.

Omicron varyantının ardından tüm dünyanın basit tedbirler dışında normale döndüğünü bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. 'Eris' adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim."

Etiketler : BAKAN KOCA ERİS VARYANTI SAĞLIK BAKANLIĞI
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