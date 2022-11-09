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09 Kasım 2022 Çarşamba 21:23:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 21:23:00

Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımı

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform" kapsamındaki Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği ile öğretim elemanlarına ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikler: Beyaz Reform devam ediyor." ifadelerini kullanak yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanlığı, Birlikte Kullanım Protokolü imzaladığı üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapmakta olup hastane başhekimliğiyle sözleşmesi bulunan tüm öğretim elemanlarına ek ödeme yapacak.

Bakanlık hastaneleriyle birlikte kullanım anlaşması olan tıp fakültelerinin temel bilimler kadrolarında bulunan öğretim elemanları ek ödemeden daha fazla yararlanacak. Üniversite hastaneleri olan tıp fakülteleri ile Bakanlık hastanelerini kullanan tıp fakülteleri arasında ayrım kaldırıldı.

Fiilen mutemetlik hesaplamaları yapmak üzere görevlendirilen personele ek puan verildi.

Etiketler : Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı sosyal medya
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