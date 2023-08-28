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Bakan Koca'dan CHP ve HDP'nin 'e-Reçetem' provokasyonuna net cevap
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28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:45:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:45:00

Bakan Koca'dan CHP ve HDP'nin 'e-Reçetem' provokasyonuna net cevap

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dilin ilave edilmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulduğunu, sisteme vatandaşlık numarasıyla girildiğinde sadece Türkçe hizmet alınabildiğini belirtti.

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dilin eklendiğini hatırlattı.

"e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur." bilgisini veren Koca, Türk vatandaşları için bu dillerden birinde reçete yazılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir. Türkiye, sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. e-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir."

Etiketler : sağlık bakanı Fahrettin Koca e-reçetem
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