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02 Kasım 2022 Çarşamba 23:18:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 23:18:00

Bakan Koca'dan Bartın faciasında yaralanan madencilerin durumuna ilişkin yeni açıklama

Kaynak: İHA

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Bakan koca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen işçilerden birisinin taburcu olduğunu belirtirken "Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil." ifadelerini kullandı

Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil.

Etiketler : bakan koca bartın maden ocağı
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