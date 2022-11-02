Bakan Koca'dan Bartın faciasında yaralanan madencilerin durumuna ilişkin yeni açıklama
Kaynak: İHA
Bakan koca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen işçilerden birisinin taburcu olduğunu belirtirken "Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil." ifadelerini kullandı
Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil.
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