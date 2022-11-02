Bakan Koca'dan Bartın faciasında yaralanan madencilerin durumuna ilişkin yeni açıklama

Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil.