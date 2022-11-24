Bakan Koca'dan atama açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15'e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alacaklarını duyuran Bakan Koca, "İlk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlanınca görmüş olacaksınız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15'e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde konuştu. Koca, SMA hastaları için Bilim Kurulu'nun yurt dışından yeni bir ilaç önerdiğini söyledi, "Kullanıma alınması için işlemleri başlattık." dedi.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

SMS konusu Bilim Kurulumuz bir başka ilaç olan oral kullanımı olan yine etkisini göstermiş ikinci bir ilacın daha kullanımını önerdi. Bu ilaç için de kullanıma alınmak üzere işlemleri başlattık.

HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız.

27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan ataması yapılacak.