Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilere evde kaldıkları, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, tedbirlere uydukları için teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaştı.
Koca, şunları kaydetti:
"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."
Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim. pic.twitter.com/74bnvF2AIF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020
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