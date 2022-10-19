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19 Ekim 2022 Çarşamba 18:06:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 18:06:00

Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaralanan ve tedavileri süren maden işçilerinin durumlarının iyiye gittiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Bakan Koca Sağlık Bakanı bartın
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