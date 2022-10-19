Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaralanan ve tedavileri süren maden işçilerinin durumlarının iyiye gittiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." ifadelerine yer verdi.
Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2022