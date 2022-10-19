Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." ifadelerine yer verdi.

Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2022