VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa Meclisi, zanlıların telefonlarından gizlice görüntü kaydedilmesine izin veren yasayı onayladı
Başkan Erdoğan, BAE'ye hareket etti
İsrail'de sular durulmuyor: Üst düzey subaylar görevi bıraktı
Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yılı!
Hatay'da kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenlendi
Macron'dan Rusya'ya suçlama
18 Temmuz 2023 Salı 18:17:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 18:17:00

Bakan Koca, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin bilgi verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin bilgi verdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, hastanenin prototipini içeren görüntülere yer vererek, "Trabzon Şehir Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor. 275 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 236'sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Trabzon Şehir Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Trabzon
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Derya'nın ilk 'Nefes'i

Derya'nın ilk 'Nefes'i
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar
4 yıl sonra aşk ilanı

4 yıl sonra aşk ilanı
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası
Gelin maaşıyla klip çekti

Gelin maaşıyla klip çekti
Orhan Baba tekneden düştü

Orhan Baba tekneden düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX