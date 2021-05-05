Bakan Koca: Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonra erdi. Kritik toplantının ardından Bakan Koca, önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık. Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Koca: "Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık." diyen Koca, "Bugün 'Çin'den aşı gelecekti nerede' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin." dedi.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık. Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz bedele, gösterdiğimiz sabıra değeceğini işaret ediyor." ifadesini kullandı.