Bakan Koca: Uzun bir aradan sonra günlük vaka 10 binin altına düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koronavirüsteki son durumu ela alan Bakan Koca; "Uzun bir aradan sonra günlük vaka 10 binin altına düştü" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:
-Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vaka 10 binin altına düştü. Vaka sayılarındaki düşüşün süreceğine inanıyorum.
-Aşıların şu ana kadar 6.1 milyonu teslim edildi, 4 ayda da 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak.
Uğur Şahin: Yaz sonuna kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz
Koronavirüse karşı aşıyı üreten Alman firması Biontech'in CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin çevrim içi toplantıya katıldı.
Uğur Şahin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında da konuştu.
Haziran'da 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz ağustos ve eylül ayının sonuna kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.
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