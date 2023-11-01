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01 Kasım 2023 Çarşamba 12:19:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 12:19:00

Bakan Koca: Uyuz hastalığıyla ilgili bir salgın söz konusu değil

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyuz hastalığıyla ilgili bir salgının söz konusu olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uyuz hastalığının görülme oranına ilişkin değerlendirme yapan Koca, "Salgın söz konusu değil, endişeye sebep olacak bir artış yok" dedi.

Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalansın geçen yıla göre yüzde 7 oranında arttığı aktaran Koca, deprem bölgesinde bu artışın yaklaşık yüzde 13 olduğunu söyledi.

Koca, "Deprem bölgesi için beklenenin altında. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." iye konuştu.

Etiketler : uyuz hastalığı sağlık bakanı salgın
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