Bakan Koca: Uyuz hastalığıyla ilgili bir salgın söz konusu değil
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyuz hastalığıyla ilgili bir salgının söz konusu olmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Uyuz hastalığının görülme oranına ilişkin değerlendirme yapan Koca, "Salgın söz konusu değil, endişeye sebep olacak bir artış yok" dedi.
Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalansın geçen yıla göre yüzde 7 oranında arttığı aktaran Koca, deprem bölgesinde bu artışın yaklaşık yüzde 13 olduğunu söyledi.
Koca, "Deprem bölgesi için beklenenin altında. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." iye konuştu.
- Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
- Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
- Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır
- Bakan Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi
- İstanbul'da PKK operasyonu! 11 örgüt üyesi yakalandı
- Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de