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28 Mayıs 2023 Pazar 15:13:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 15:13:00

Bakan Koca, Üskadar'da oy kullandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu İstanbul, Üsküdar'da kullandı. Bakan Koca, "Türkiye Yüzyılı için oyumu kullandım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu Üsküdar'da kullandı.

Eşi Hale Koca, oğulları Zahid Esat ve Abdülaziz Emir ile Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na gelen Bakan Koca, oyunu 3280 numaralı sandıkta verdi.

Bakan Koca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hastalar, yaşlılar, milletin ve onun istikbali çocuklar için, Türkiye Yüzyılı için oyumu kullandım. Hayırlı olsun. Dilerim bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Koca Oy verme Üsküdar
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