VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
Hindistan Sudan'dan 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti
86 aşiretten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Bakan Akar, OYAK'ın 63'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Roketsan, TEKNOFEST yarışmacılarını istihdam etti
Bakan Koca: UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi kuruldu
29 Nisan 2023 Cumartesi 18:40:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 18:40:00

Bakan Koca: UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan, arama kurtarma faaliyeti de yapacak ve bu konuyla ilgili eğitimlerin merkezi olarak ve sertifikalandırmanın da ulusal ve uluslararası boyutla yapıldığı "UMKE Atak" adında bir yapı oluşturduklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti. Alana kurulan stantları gezen Koca, Sağlık Bakanlığı standını da ziyaret ederek UMKE çatısı altında kurulan UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi ve arama kurtarma köpeği "Body" ile bir araya geldi.

Burada, UMKE Atak'a ilişkin gazetecilere açıklama yapan Koca, 16 bine yakın sağlık çalışanının gönüllü olarak oluşturduğu UMKE'nin afetlerde alana en erken ulaşan bir yapı ve güçlü bir ekip olduğunu söyledi.

UMKE'nin bugüne kadar arama kurtarma fonksiyonu olmadığını, daha çok medikal yardım amaçlı kurulan bir yapı olduğunu belirten Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekibi ihtiyacının daha da öne çıktığını dile getirdi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UMKE'de bulunan arkadaşlarımızın da bu noktadaki önerisiyle erken dönemde arama kurtarmayı da yapan bir yapı oluşturmayı istedik. Gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan, bundan böyle arama kurtarma faaliyeti de yapan, bu konuyla ilgili eğitimlerin merkezi olarak ve sertifikalandırmanın da ulusal ve uluslararası boyutla yapıldığı UMKE çatısı altında UMKE Atak adında bir yapı oluştu.

Bunun da ilk adımlarını burada görmüş oluyorsunuz. Dünyada örneği çok az olan, tamamen gönüllü sağlık çalışanlarından ve medikal bilgiyle donanmış bir yapı, aynı zamanda hem arama kurtarma yapan hem de medikal destek sağlayan bir yapı olmuş oldu. Bunun adını da UMKE Atak koyduk. Hayırlı olsun."

Açıklamasının ardından arama kurtarma köpeği "Body" ile ilgilenen Koca, alandaki vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca UMKE
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Fahriye dövüşerek zayıflıyor

Fahriye dövüşerek zayıflıyor
Büyüt hayallerini

Büyüt hayallerini
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Boz'u yıkan ölüm haberi

Boz'u yıkan ölüm haberi
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede
Helallik istedi

Helallik istedi
Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede
Depremzede çocuklara destek

Depremzede çocuklara destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX