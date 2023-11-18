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18 Kasım 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 14:15:00

Bakan Koca: Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhislerinin kesinleştiğini ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastaların tedavi süreçlerine ilişkin görüntülere yer verdiği bir mesaj paylaştı.

"Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullanan Koca, hastalara ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Hastaların 26'sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi. Erişkin hastalarımızın 8'inde meme kanseri, 4'ünde ileri evre akciğer kanseri, 3'ünde yumuşak doku kanseri, 2'sinde kalın bağırsak kanseri, 1'inde safra yolları kanseri, 1'inde mesane kanseri, 1'inde böbrek kanseri, 1'inde mide kanseri, 1'inde lenf kanseri, 1'inde lösemi, 1'inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri tanısı mevcuttur."

Gazzeli hastaların tetkik ve tedavi süreçlerinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini belirten Koca, süreçlerin alanlarında uzman doktorlar tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Koca, iki hastanın, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulduğunu bildirdi.

Etiketler : fahrettin koca hasta tedavi gazzeli
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