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06 Haziran 2020 Cumartesi 21:14:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 21:29:00

Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 35846 test yapıldı. 878 kişi pozitif test edildi. 21 kişi hayatını kaybederken 1922 kişi iyileşti

Türkiye'de toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Türkiye'de son 24 saatte 878 yeni vaka tespit edildi, 21 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1922 artarak 135 bin 322'ye yükseldi.

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