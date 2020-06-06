Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı

Türkiye'de toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Türkiye'de son 24 saatte 878 yeni vaka tespit edildi, 21 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1922 artarak 135 bin 322'ye yükseldi.

Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/in14xdYFYP