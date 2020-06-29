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29 Haziran 2020 Pazartesi 20:05:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 20:17:00

Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

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Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.

BAKAN KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklamada bulunan Bakan Koca 'Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz' ifadelerini kullandı.

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