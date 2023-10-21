Bakan Koca: Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli bebekler için her türlü yardıma hazır olunduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enerji, temiz su ve mama eksikliği sağlanmadığı takdirde hayatını kaybedecek Gazzeli bebekler için son saatler olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in gerekli imkanlar sağlanmadığı takdirde kuvözdeki yeni doğan bebeklerin saatler içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı videoyu paylaştı.
Koca, bu paylaşımına, "Gazzeli bebekler için son saatler. Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." notunu düştü.
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