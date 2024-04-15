VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şelçuk Bayraktar'ın adını kullanmışlardı: Baykar'dan vatandaşlara uyarı
Katar Emiri Şeyh Temim ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Bakan Özhaseki duyurdu: Yarından itibaren kavurucu sıcaklar geliyor
İsrail'in misilleme açıklamasına İran'dan rest: Daha güçlü cevap vereceğiz!
Aslan ikinci yarıda açıldı: Alanya'da 4 gol, 2 kırmızı kart
İspanya, BM'deki oturumların ardından Filistin devletini tanımak için adım atacak
15 Nisan 2024 Pazartesi 21:26:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 21:26:00

Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sezer Hatemi vefat ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Prof. Dr. Sezer Hatemi (ortada), Cerrahpaşa'da Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı'nın kurucularındandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak.

Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin Eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi 2023 Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü almıştı

İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülmüştü.

Necip Fazıl'ın mıknatıs gibi olduğunu belirten 2023 Necip Fazıl Saygı Ödülü sahibi Hüsrev Hatemi, "TürkMedya'nın Necip Fazıl Ödülleri tesis etmesi, çok etkili olmuş bir yazarı unutturmamak gibi önemli bir gayeye yönelik çok olumlu bir davranıştır. Bu ödüllerin yıllar boyu devam etmesini dilerim. Bu ödüllerden birinin de bana verilmesi ömrümün son devrinde bana da mutluluk sebebi olmuştur." demişti.

Etiketler : Fahrettin Koca Sağlık Bakanı vefat Prof. Dr. Sezer Hatemi Hayatını Kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX