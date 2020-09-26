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26 Eylül 2020 Cumartesi 19:41:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 20:06:00

Bakan Koca: Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 274 bin 514'e yükseldi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 274 bin 514'e yükseldiğini açıkladı. Söz konusu paylaşılan raporda Türkiye'de son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konulduğu gözlemlendi.

Türkiye’de son 24 saatte 102 bin 9 KOVID-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Son 24 saatte 1232 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 274 bin 514'e yükseldi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA DA ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE"

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" ifadelerini kullandı.

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