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29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:27:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:51:00

Bakan Koca 29 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 942

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 942 yeni vaka tespit edildi, 14 kişi yaşamını yitirdi. 996 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 212 bin 557'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu.

Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu.

Böylece Türkiye'de toplam 4 milyon 711 bin 095 COVID-19 testi uygulandı. 228 bin 924 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı kondu. 5 bin 659 kişi vefat etti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek." dedi.

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