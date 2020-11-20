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20 Kasım 2020 Cuma 18:35:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 18:35:00

Bakan Koca: Sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu düzenlenecek olan koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili; "Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında açıklanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Bakan Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00’e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz." ifadelerine yer verdi.

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