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03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:08:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:08:00

Bakan Koca: Sinovac aşısının sevki planlandığı şekilde sürecek

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Sağlık Bakanı Koca, Sinovac aşısının sevkinin, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde süreceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de düzenlenen Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın durumunu her yönüyle ele aldıkları bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin dördüncü gününde olunduğunu ifade eden Koca, "Edirne'de Trakya bölgesindeki illerimizin durumuyla ilgili tedbirleri ve uygulamaları yerinde değerlendirme fırsatı bulduk. Salgın yönetiminde Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın durumunu her yönü ile ele aldık. Virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz, sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin dördüncü günündeyiz." diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde, iş yerlerinin hizmet vermemesi nedeniyle bazı vatandaşların memleketlerine ve tatil beldelerine doğru olağandan daha fazla hareketlilik yaşattığını anlatan Koca, İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışının bugünkü gündemlerinde olduğunu vurguladı.

Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk üç gününde vatandaşların oldukça uyum gösterdiğini aktaran Bakan Koca, vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Aşılama programına uyum ve sahada elde edilen sonuçların da toplantıda ele alındığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hem miktar, hem de çeşitlilik açısından aşı temini konusundaki çalışmalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaştım. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Cuma günü ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildiğini duyurmuştum. Böylece Sputnik V aşısı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'muzun Acil Kullanım Onayı verdiği üç aşı oldu. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

Kısıtlamalar ile vaka sayılarında önemli bir düşüş başladığını anımsatan Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca Edirne Sağlık Bakanı
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