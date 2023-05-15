Bakan Koca: Seçimlerde 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca; "Seçim sandıklarına 9.670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden; "14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2.264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3.171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3.110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1.125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, TOPLAM 9.670 HASTAYA ULAŞIM HİZMETİ sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2.264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3.171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3.110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1.125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, TOPLAM 9.670 HASTAYA ULAŞIM...— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 14, 2023
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