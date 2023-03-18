Bakan Koca: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı
Sağlık Bakanı Koca, "Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır." açıklamasında bulundu.
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