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18 Mart 2023 Cumartesi 15:28:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 15:28:00

Bakan Koca: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı

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Sağlık Bakanı Koca, "Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır." açıklamasında bulundu.

Etiketler : fahrettin koca şanlıurfa şebeke suyu

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