Bakan Koca: Salgın tehdit olmaktan çıktı

Türkiye'de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum.