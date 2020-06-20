Bakan Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Sağlık Bakanı Koca, "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde açıklamalar yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz" dedi.
Bakan Koca'nın önemli açıklamaları şu şekilde:
Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz.
Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir
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