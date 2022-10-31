Bakan Koca, dört ülkenin sağlık bakanıyla 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' vizyonunu görüştü

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum."