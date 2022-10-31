Bakan Koca, dört ülkenin sağlık bakanıyla 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' vizyonunu görüştü
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ele aldıkları görüşmeler yaptı
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum."
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