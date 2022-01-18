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Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
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18 Ocak 2022 Salı 19:21:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 19:22:00

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Bakan Koca, Başakşehir ilçesindeki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşirenin iki saldırgan tarafından darbedilmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Bakan Koca, 'Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir hastanede, yakınlarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren kişiler, 2 aylık hamile olan hemşireyi çevredekilerin "Yapmayın, kadın hamileri" feryatlarına rağmen feci şekilde karnına vurarak darbetmişti.

BAKAN KOCA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"MEMMUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bir sonraki paylaşımında ise Bakan Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." dedi.

Etiketler : Fahrettin Koca Bakan Koca sağlık çalışanları
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