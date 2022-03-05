05 Mart 2022 Cumartesi 18:56:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 18:57:00
Bakan Koca: Riskli durumlarda mutlaka maske kullanılmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden riskli durumlarda maske mesafe kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, riskli durumlarda mutlaka maske kullanılmasının önemini vurguladı.
Bakan Koca tweetinde: Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka! paylaşımında bulundu
Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2022
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