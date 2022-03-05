Bakan Koca: Riskli durumlarda mutlaka maske kullanılmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, riskli durumlarda mutlaka maske kullanılmasının önemini vurguladı.



Bakan Koca tweetinde: Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka! paylaşımında bulundu