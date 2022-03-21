VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İbrahim Kalın'dan Zelenskiy ve Putin açıklaması
Bakan Koca paylaştı: 6 yaşındaki down sendromlu 'doktor' Melek
Bakan Nebati: Kripto parayla ilgili teknik çalışmaları tamamladık
Zelenskiy'den referandum çıkışı
İtalya'dan Türkiye'nin ara buluculuk çabalarına tam destek
İran lideri Hamaney: Ukrayna'da Batı'nın ırkçılığını herkes gördü
İki ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Başkan Erdoğan ve Biden Brüksel'de görüşecek
ABD'de polisin akıllı cep telefonlarını takip iznine hukukçulardan tepki
Türkiye'de 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
Çelik'ten önemli açıklamalar
Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı
Başkan Erdoğan, özel sporcuları kabul etti
Rusya, ABD'li büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
Bakan Nebati'den kur-faiz mesajı
İşte Ukrayna'daki direnişin anahtarı
Türkiye'den bir savunma hamlesi daha!
"Dünya yeni bir döneme doğru gidiyor"
Enerjide rota değişiyor
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının üzerinden 8 yıl geçti
Mersin, Türkiye'nin enerjisine enerji katacak
21 Mart 2022 Pazartesi 23:27:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 23:27:00

Bakan Koca paylaştı: 6 yaşındaki down sendromlu 'doktor' Melek

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 6 yaşındaki down sendromlu Melek'in "doktorluk" yaptığı görüntüleri paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabında, "Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği çocuk doktor oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Melek'e teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz." ifadeleriyle birlikte Melek'in "doktorluk" yaptığı görüntülere yer verdi.

Görüntülerde 6 yaşındaki down sendromlu Melek'in, rol gereği doktor olarak sağlık merkezinde kendisini bekleyen hastaları muayene ve tedavi etmesi yer alıyor.

Etiketler : sosyal medya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Hande'den 'göbek güncelleme'

Hande'den 'göbek güncelleme'
Soyadını silerek boşanma sinyali

Soyadını silerek boşanma sinyali
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
Hayalindeki rolü anlattı

Hayalindeki rolü anlattı
Ezgi Bieber!

Ezgi Bieber!
8 yıllık evlilik bitti

8 yıllık evlilik bitti
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Kardan adam pozu

Kardan adam pozu
Buzla yağlarını kırdırıyormuş

Buzla yağlarını kırdırıyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER