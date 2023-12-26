Bakan Koca, Özbek mevkidaşı ile görüştü

Bakan Koca, Özbek mevkidaşı ile görüştü

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Özbekistan Sağlık Bakanı, değerli kardeşim Amrilla İnoyatov'u misafir ettik. Görüşmemizde, sağlık alanındaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.