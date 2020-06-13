13 Haziran 2020 Cumartesi 00:53:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 00:53:00
Bakan Koca: Oyunu kuralına göre izleyelim
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin yeni başladığını belirterek, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Oyunu kuralına göre izleyelim" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ligler, ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim" ifadelerini kullandı.
- Bakan Koca: Oyunu kuralına göre izleyelim
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