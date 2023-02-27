Bakan Koca: Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içilebilir
Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor" ifadelerine yer verdi.
Yapılan ölçüm ve analizlere göre OSMANİYE'DE şebeke suyu İÇME SUYU olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde GAZİANTEP'TE, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2023
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