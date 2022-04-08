Bakan Koca, Nisa bebeğin son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nisa bebeğin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nisa bebeğin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin."